La diretta di Luca Zaia: «Abbiamo pronto il Piano della Salute Pubblica»

In diretta dalla sede della Protezione Civile di Marghera, il Presidente della Regione Veneto ha illustrato i numeri aggiornati della pandemia di Covid-19 sul territorio e presentato poi il Piano di Salute Pubblica per l'area veneta.

I numeri

Più test rapidi e meno molecolari, per un totale di 25 mila al giorno: sono le cifre del lavoro messo in campo dalla sanità regionale e forniti da Zaia, che poi ha confermato di seguire «l'apertura dei punti h24 per i tamponi». In Veneto sono dunque 490 i positivi in più nelle ultime 24 ore, per 10256 positivi totali. Le 124 persone in più in isolamento hanno invece portato il complessivo a 13185. 537 sono invece i pazienti ricoverati, 61 dei quali in terapia intensiva, 9 in più rispetto a lunedì. 2268 sono i decessi registrati finora, 4387 i dimessi. I sintomatici a domicilio positivi sono 376, il 3,8% su 9746 positivi.

Cinque fasi per il Piano di Salute Pubblica

Nel corso della conferenza stampa Luca Zaia ha presentato il Piano di Salute Pubblica per le prossime settimane, utile ad affrontare questa emergenza epidemiologica. «Approvato dal Comitato Tecnico Scientifico, abbiamo identificato cinque fasi. Il 13 marzo, al primo piano di sanità pubblica, avevamo già 111 malati in terapia intensiva e siamo partiti da lì».

Zaia ha poi spiegato la necessità di lasciare 200 posti di terapia intensiva ai pazienti «non Covid»: a differenza del periodo di lockdown, è necessario tenere in considerazione la possibilità del verificarsi di incidenti e l'eventualità di dover ricoverare feriti con numero traumi. Rispetto alle 494 pre Covid, le postazioni di terapia intensiva ora sono mille: «A fine primavera non le abbiamo smantellate», ha detto il presidente veneto, che sull'ospedale donato dal Qatar ha poi specificato che è «pronto e montato, ma al momento mancano i letti».