«INpiegato presso Veronafiere»: i social non perdonano il doppio errore grammaticale a Fontana

Continuano a piovere critiche su Lorenzo Fontana, membro della Lega eletto venerdì come presidente della Camera dei deputati.

Le proteste contro il componente del Carroccio hanno preso il via in aula con lo striscione «No a un presidente omofobo e pro Putin», che lo attaccava per alcune posizioni che lo stesso Fontana aveva espresso in passato e che sono proseguite con le dichiarazioni post elezione di diversi politici, che si sono mischiate a quelle di chi guarda con favore al neo presidente.

Dopo un video in cui si mostravano dichiarazioni shock, risultato poi frutto di un montaggio come ha confermato su Twitter la stessa Laura Boldrini, il politico veronese è stato bersagliato sui social per alcuni errori ortografici che non ci si aspetterebbe da un rappresentante dello Stato, plurilaureato.

Il documento immortalato, che riporta la firma del leghista, lo vede infatti affermare di essere "INpiegato a Veronafiere in aspettativa dal 2009". Errore ribadito per due volte sul medesimo documento, sul quale si sono scatenati gli internauti.