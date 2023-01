Anche Veronica Atitsogbe appoggia Elly Schlein: «Ho immensa stima del suo percorso»

Sono quattro le figure in corsa per la segreteria generale del Partito Democratico, con le primarie che dovrebbero tenersi nella seconda metà del mese di febbraio. I candidati sono Gianni Cuperlo, Stefano Bonaccini, Paola De Micheli ed Elly Schlein, e proprio quest'ultima sembra riscuotere il favore dei politici veronesi che guardano a quest'ala del Parlamento.

In primis è stato il PD di Verona ad appoggiare la candidatura dell'attuale deputata dem, ribadendo la necessità di riprendere «la lotta alla precarietà e alla povertà» per dare nuova linfa al partito. A queste parole hanno fatto seguito quelle di una persona non iscritta al Partito Democratico, ovvero Veronica Atitsogbe, vice presidente vicario del Consiglio comunale scaligero, eletta nel mese di giugno con la Lista Tommasi.

«Ho deciso di espormi in merito alla candidatura di Elly Schlein a segretaria del Partito Democratico - ha spiegato Atitsogbe -. C’è qualcosa di potente attorno alla sua figura. Si tratta di un’energia travolgente, che emana speranza e voglia di provare ad apportare un cambiamento concreto. In lei vedo molti elementi a me affini: è attivista da sempre e molto sensibile a temi legati alle disuguaglianze sociali, penso che incarni una serie di caratteristiche in grado portare una ventata di aria nuova nel PD e in generale nella sinistra italiana.

Ho immensa stima del suo percorso e la seguo con molto interesse da quando era parlamentare europea, ruolo nel quale ha dimostrato le sue competenze in materia di giustizia sociale e ambientale, confermandole come vicepresidente della Regione Emilia-Romagna. Si è sempre battuta per temi cui dobbiamo dare la massima attenzione e, per questo, non posso che sostenerla.

Preciso che mi esprimo a titolo personale, come giovane, donna e attivista. Il mio pensiero non deve essere sovrapposto a quello della realtà civica in cui sono stata eletta.

Realtà che ha risposto affidandomi responsabilità nell’amministrazione della nostra Verona che intendo portare fino in fondo con responsabilità. Ci attende un compito non semplice, per dare corpo a una Verona inclusiva, attenta ai diritti di tutti e tutte e impegnata nelle grandi sfide sociali e ambientali dei prossimi anni.

Auguro tutto il bene possibile a Elly Schlein e per chiunque sarà alla guida del partito», ha concluso Atitsogbe.