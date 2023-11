Pojan on the Rock 2024

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Ritorna il "Pojan on the Rock", concorso per band emergenti nato nel 2003 a Povegliano Veronese. Da gennaio partiranno le iscrizioni, completamente gratuite, per partecipare all'evento Live del 22 giugno 2024 in occasione della Festa della Musica.

Molte novità rispetto le edizioni passate, tra cui la presenza di due categorie distinte: cover e originali. Presto sarà pubblicato sul sito internet ufficiale il regolamento completo del concorso (www.pojanontherock.it).