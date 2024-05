Sanguinetto: poesie per la mamma al Chiostro dei poeti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Primo appuntamento 2024 del Chiostro dei Poeti di Sanguinetto. evento organizzato dalla Associazione Culturale La Pianura con il ramo "PIANURA CULTURA" Sezione "LIBRI DA GUSTARE". Saranno 4 gli appuntamenti nel 2024 e tutti di Domenica nel cortile del bellissimo Chiostro di S. Maria delle Grazie (Ex Convento) di Sanguinetto.

In caso di brutto tempo l'evento sarà spostato nella sala civica sempre nell'ex Convento. Domenica 12 Agosto ore 17:30 il primo appuntamento estivo del Chiostro dei Poeti, un grande pomeriggio strepitoso con gli Amici Poeti del chiostro per un Ppmeriggio DI POESIA E LETTURA da leggere ed ascoltare tutte dedicate "PER TE MAMMA".

Tutti possono partecipare, sia chi scrive poesie sia chi ama ascoltare, nessuno escluso. Ospite il musicista e cantante "GINO BRIGHENTI"con le sue canzoni d'Autore. Prossimo appuntamento domenica16 giugno dedicato al sostilzio d'estate.