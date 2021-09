Peschiera del Garda si prepara al primo evento di raccolta firmato "Plastic free"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

L'evento per Peschiera del Garda , con il patrocinio del Comune e l'assessorato all'ambiente è domenica 26 settembre alle ore 8.30 presso i giardini retrostanti la Palazzina Storica. L'iniziativa si avvale del supporto della Società Serit per la fornitura dei materiali necessari alla raccolta e del sostegno di due sponsor locali: Vecchio Mulino Beach e Camping Bergamini. Per tutti coloro che desiderano partecipare sarà possibile iscriversi gratuitamente direttamente a questo link https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/26-sett-peschiera-del-garda/.

Per i minori di 16 anni è obbligatoria la liberatoria minori firmata dai genitori , scaricabile al momento dell'iscrizione online. È possibile consultare il calendario degli eventi e tutte le informazioni sull’associazione Plastic Free sia sui canali social come Facebook e Instagram sia sul sito Internet www.plasticfreeonlus.it.