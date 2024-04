Nogara: ritornano i percorsi psicologici

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Seconda edizione Nogarese dei Percorsi Psicologici, nella suggestiva e storica sede di Palazzo Maggi in "Sala Cappellari" organizzata dall’Associazione Culturale “ La Pianura” e il Comune di Nogara che da anche il Patrocinio insieme alla Regione Veneto e la Provincia di Verona. Quattro i sabati nel mese di Maggio ore 17.30 esperti Psicologi, Professionisti, ci introdurranno nel mondo della Psicologia, la scienza che studia gli stati mentali e i suoi processi emotivi, cognitivi, sociali e comportamentali. Scopo di questi incontri è risvegliare le risorse personali di ciascuno: ognuno può ritrovare benessere psicologico, prevenire il disagio psichico, trovare supporto per reggere certi aspetti della vita che senza un aiuto sono troppo faticosi,dolorosi o preoccupanti. La vita frenetica odierna, le incomprensioni e le difficoltà relazionali sia nel lavoro che nella sfera privata, diventano dei veri e propri macigni per la nostra psiche.

Ad aprire gli incontri Sabato 4 Maggio saranno le Dott.sse Sabrina Brutti ed Erica Perbellini, (Psicologhe Psicoterapeute) - Titolo dell'incontro: "Gli Dei dell'Olimpo, una metafora delle passioni umane: un modo per conoscere noi stessi, i nostri desideri, le nostre aspirazioni", così ci raccontano Brutti e Perbellini. 11 Maggio sarà il Dott. Marco Scopel, (Psicologo psicoterapeuta del Centro Clinico Metalogica) presenterà: "Sotto pressione: Affrontare le sfide della devianza giovanile" si proseguirà il 18 Maggio con il Dott. Alessandro Norsa, (Psicologo) con:" Le tipologie delle personalità psicologiche e loro caratteristiche". Chiuderà il Ciclo Sabato 25 Maggio con il secondo incontro con il Dott. Marco Scopel (Centro clinico Metalogica). Titolo: "Stress lavoro-correlato: strategie e risorse per il benessere sul luogo di lavoro".

Gli incontri saranno introdotti da Rita Patuzzo della Associazione Culturale La Pianura e responsabile dell'evento. Ingresso gratuito