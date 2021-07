Pashabeats unisce Firenze e Verona nel suo nuovo singolo featuring Jamil e Parola vera

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Da oggi è disponibile in digitale e su YouTube con il videoclip ufficiale Storyboard, il nuovo singolo di Pashabeats con il featuring di Jamil e Parola Vera, in uscita per Dome Recordings e distribuito da Believe. Il brano, insieme ai già editi Ultra e GT, anticipa la prossima uscita dell'EP del giovane producer fiorentino. Come i precedenti singoli, Storyboard riconferma nel panorama nazionale la scena di Firenze come una delle più attive ed importanti. Al fianco di Pashabeats, questa volta, troviamo il noto rapper veronese Jamil e il fiorentino Parola Vera. I due artisti si alternano su un beat dall’attitudine street, le loro liriche vengono esaltate dalla produzione risultando perfettamente cucite sulla base, mentre le tematiche affrontate sono di quanto più calzante con la sonorità del brano. Grazie a Dome Recordings, la scena toscana continua a trovarsi al centro del panorama rap nazionale e con la presenza di Jamil in questo brano si trova, ancora una volta, a stretto contatto con uno dei suoi artisti più in vista. Storyboard è disponibile su tutti i digital store e su YouTube con il videoclip ufficiale diretto da Framed Music/ Director Spectaculum dal 23 luglio 2021.