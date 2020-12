Top di gamma e prezzi convenienti: l’apertura di un megastore di elettronica in provincia di Verona

Ci avviciniamo a grandi passi al Natale e alle festività e come ogni anno è il momento di cominciare a pensare ai regali da fare ai nostri amici, ai nostri familiari e alle persone care.

Per chi non sì è ancora mosso a riguardo e attualmente è ancora a mani vuote, è in arrivo un’occasione da non perderdere: ha da poco aperto, infatti, a San Martino Buon Albergo (VR) in via Fenil Novo 25 un nuovo punto vendita di Bruno S.p.a. Euronics, dove ci si potrà imbattere in una vastissima offerta di prodotti di elettronica di consumo ai vantaggiosi prezzi del sottocosto.

Un volantino, tante offerte

Sfogliare il volantino – valido fino al 20 dicembre – per credere! Presso il nuovo negozio di Bruno S.p.a. Euronics, infatti, si potranno trovare smartphone, televisori, smartwatch, tablet, computer, lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, forni a microonde e tanti altri elettrodomestici a un prezzo imperdibile.

Il nuovo punto vendita di San Martino Buon Albergo è un megastore di oltre 2500mq organizzato su due livelli e sorge strategicamente in un'area commerciale con elevatissima visibilità che garantirà al centro un grande pedonaggio. La struttura, elegante, imponente e avveniristica è caratterizzata da grandi vetrate che permettono di collegare l’interno del punto vendita con l'area esterna dotata di quasi 100 posti auto.

Dentro il punto vendita ci sarà anche un’area interamente dedicata all’esperienza innovativa della Smart Home, dove i clienti potranno sperimentare in prima persona le comodità di una casa demotica integrata, capace di garantire, grazie alla tecnologia e alla connettività, una gestione remota ed efficiente del proprio appartamento e degli elettrodomestici.





Ordina online e ricevi il tuo acquisto direttamente a casa

Questa nuova apertura – che porta a 30 il totale di punti vendita del brand sul territorio nazionale – non è però l’unica novità in casa Bruno S.p.a Euronics: recentemente è stata attivata la modalità di vendita “Bruno Con Te”.

Grazie a questo nuovo servizio, il cliente potrà, tramite videochiamata, essere assistito dal personale competente di Euronics, prendendo visione effettiva del prodotto come se fosse presente nel punto vendita, per poi decidere se ricevere la consegna al proprio domicilio o ritirare il prodotto in negozio.



In alternativa, è possibile finalizzare i propri acquisti online tramite il servizio Prenota e Ritira o con consegna a domicilio, effettuata in piena sicurezza.

Coerentemente con la sua lunga storia di oltre 85 anni all’interno del mondo della tecnologia, insomma, Bruno Euronics S.p.A. continua il suo percorso di crescita nel segno dell’innovazione, adeguando costantemente la propria offerta commerciale alle nuove esigenze del mercato e senza mai perdere di vista i bisogni della clientela.

