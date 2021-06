Perché noleggiare un furgone conviene

Negli ultimi anni il fenomeno del noleggio è cresciuto molto, e in particolare quello legato al breve termine, che registra numeri sempre più alti. Nello specifico il comparto dei veicoli commerciali non sembra aver subito flessioni durante l’emergenza sanitaria.

In parte ciò è legato all’inevitabile boom che ha avuto il settore della logistica, ma il trend era in atto già da tempo. In primis perché per molte aziende non è più così conveniente acquistare direttamente un furgone, così come non è più sostenibile sostenere i costi extra, legati alla manutenzione.

L’uso molto diffuso in diversi comparti industriali – oltre alla logistica, parliamo dell’edilizia, della cantieristica, dell’agricoltura, dello stoccaggio, ecc. – rende i furgoni mezzi ormai indispensabili, ed è fondamentale che siano sempre efficienti e quindi sopposti a controllo. Quest’ultimo aspetto è garantito dall’azienda che offre il servizio di noleggio.

Durata, flessibilità e contratti ‘aperti’

Allo stesso modo, chi si avvale della formula del noleggio non deve più pensare alle spese extra, come al pagamento dell’assicurazione, del bollo, e in più può detrarre l’Iva. Oltre ai vantaggi di tipo economico, non bisogna dimenticare che avere un veicolo commerciale di proprietà espone inevitabilmente a una svalutazione continua.

Aziende e privati che intendono rivolgersi a una ditta di professionisti hanno dalla loro la sicurezza di avere le spalle coperte, fin dalla sottoscrizione del contratto. A tal proposito, non è inusuale riscontrare una certa flessibilità, consentendo a chi noleggia di rivedere i termini in qualsiasi momento.

La flessibilità si adatta ovviamente anche alla durata: le formule sono diverse e vanno incontro alle esigenze del momento. Il noleggio a breve termine, per esempio, conviene a chi ha bisogno di cambiare veicolo in tempi rapidi o a chi deve rispondere a un’esigenza temporanea (come può essere il trasloco). Allo stesso tempo si addice a quelle attività non regolari che richiedono l’utilizzo di un furgone per un periodo limitato di tempo o saltuario. Il vantaggio riguarda anche il noleggio a lungo a termine, il quale può durare anni: questa formula è d’obbligo per le aziende o i privati che hanno continuamente bisogno di un veicolo commerciale sempre performante.

Un furgone per ogni mansione

A seconda del settore di utilizzo e delle esigenze di un privato, esistono diverse tipologie di furgone, dallo scarico-carico merci e materiali sino al trasporto di alimenti. Rientrano in questa categoria anche i pulmini utilizzati per i viaggi di gruppo).

Tra i mezzi più richiesti figurano i minivan, ideali per trasporti di modeste quantità, agili e facilmente manovrabili in città. A seconda degli ingombri e dell’aumento dei volumi, la scelta può ricadere su un furgone medio o maxi, il quale può raggiungere una portata di 1500 kg.

Alcuni settori come l’edilizia richiedono invece l’utilizzo di furgoni cassonati, i quali si accompagnano talvolta anche alla gru o alla sponda idraulica, utile per il sollevamento di carichi importanti. Le sponde sono solitamente smontabili e in generale i furgoni cassonati sono molto comuni nel giardinaggio e per il trasporto dei cosiddetti mezzi d’opera, come scavatrici, ruspe, carrelli elevatori.

Dove noleggiare un veicolo commerciale a Verona

Chi ha bisogno di noleggiare un furgone a Verona e provincia non può che rivolgersi a Giffi Noleggi, azienda leader del noleggio generalista in Italia. La sede è in via Monte Pastello 14, a San Giovanni Lupatoto, ma opera anche in tutto il territorio circostante, nei comuni di Villafranca di Verona, Legnago, San Giovanni Lupatoto, San Bonifacio, Bussolengo, Sona, Pescantina, Negrar, Cerea, Bovolone, Valeggio sul Mincio, Zevio, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Castelnuovo del Garda, San Pietro in Cariano, Castel d’Azzano, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Isola della Scala, Grezzana, Peschiera del Garda, Vigasio, Oppeano, Monteforte d’Alpone, Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Nogara, Lavagno, Caprino Veronese, Caldiero, Mozzecane, Soave, Povegliano Veronese, Buttapietra, Bardolino, Lazise, Arcole, Ronco all’Adige, Cavaion Veronese, Villa Bartolomea, Casaleone, Gazzo Veronese, Illasi, Albaredo d’Adige, San Giovanni Ilarione, Veronella, Zimella, Tregnago, Minerbe, Montecchia di Crosara, Fumane, Sanguinetto, Garda, Roncà, Salizzole, Castagnaro, Costermano, Malcesine, Nogarole Rocca, Bosco, e tanti altri.

L’offerta di Giffi Noleggi non si rivolge soltanto alle aziende appartenenti a determinati settori, che utilizzano furgoni cassonati o refrigerati, furgoni medio e maxi, ma comprende anche privati che devono affrontare per esempio un trasloco, oppure chi ha intenzione di spostarsi per una vacanza in gruppo con un furgone a 7 o 9 posti.

Ogni veicolo è dotato di tutti i comfort necessari per viaggi agevoli e sicuri. Sono presenti aria condizionata, impianto bluetooth e ai furgoni può essere abbinato anche il carrello manuale per lo scarico merci.

Per quanto riguarda la durata c’è molta flessibilità, proprio per far sì che meglio si adatti alle esigenze del cliente. Infatti questa può subire continue variazione anche una volta iniziato il periodo di noleggio: maggiore sarà il tempo di utilizzo più diminuirà il prezzo.