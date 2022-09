A Verona un parco per tutelare la biodiversità e contrastare il cambiamento climatico grazie al libro per bambini "Il bosco di Giulietta"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Un parco per tutelare la biodiversità e contrastare il cambiamento climatico, rendendo la città un luogo più vivibile e verde per tutti, grandi e bambini, da realizzare partendo da un libro per bambini: “Il bosco di Giulietta”. L’iniziativa, promossa dal Comitato "un Parco per la Città" con l’associazione "la Fenice onlus", è protagonista di una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, e ha l’obiettivo di trasformare in realtà un progetto editoriale che nasce dalla volontà di cambiare il volto alla periferia di Verona, trasformando l’area dell’ex cava di ghiaia Speziala, nel quartiere di San Massimo, nel Parco della Biodiversità, un luogo aperto a tutti e un modello di verde urbano.

“Il Bosco di Giulietta” racconta la storia di due amici, Pioggia e Libeccio, che nel loro girovagare scoprono una profonda ferita nel territorio e decidono di sanarla, e di Giulietta, una bambina che, con il suo sguardo attento, scopre una realtà che sfugge agli adulti. Il libro, con testo di Marco Tomellieri e illustrazioni di Enrico Capparelli, sarà distribuito nelle scuole dell’infanzia e del primo ciclo della primaria «per fornire agli insegnanti uno strumento in più per aiutarli a riflettere con i loro alunni sul valore della protezione dell’ambiente», commentano i promotori del progetto, aggiungendo: «Vorremmo anche che bambine e bambini portassero a casa il libro per farselo rileggere dai genitori, aiutandoli a scoprire questo territorio».

Partecipando alla campagna di crowdfunding su Produzioni dal Basso sarà possibile coprire i costi vivi della stampa del libro, che ammontano a 4.000 euro. Al momento è stato raccolto poco più di un quarto della cifra complessiva e più di 30 persone hanno offerto il proprio sostegno. L’obiettivo, infatti, non è solo quello di coinvolgere le scuole del quartiere di San Massimo e dei rioni confinanti (nei quali si contano circa 1.500 bambini tra i 3 e gli 8 anni) ma anche di portare il progetto in tutto il resto della città, dal momento che il Parco della Biodiversità sarà un fiore all’occhiello per tutta Verona.

Il libro sarà il punto di partenza per realizzare un parco unico nel suo genere, che attualmente la proprietà intende trasformare in una maxi discarica. Un destino che però si può cambiare, creando un luogo destinato a bambini e famiglie, dove grandi e piccoli possono entrare a contatto con la biodiversità e cambiare il volto di un quartiere, riscattando i suoi abitanti dai disagi che hanno dovuto subire per decenni. Il progetto del “Bosco di Giulietta” riceve anche il sostegno di Etica Sgr e Banca Etica, che al raggiungimento del 90% dell’obiettivo economico grazie alle donazioni erogheranno un cofinanziamento pari al rimanente 10%.

Per maggiori informazioni e per sostenere il progetto: https://www.produzionidalbasso.com.