Out of the box. Che classe - energetica!

La Fondazione Querini Stampalia di Venezia e Viessmann Italia annunciano la prima edizione di Out of the Box, il concorso per illustratori nato con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni – attraverso forme meno convenzionali come l’illustrazione – sulle scelte e, di conseguenza, sulle azioni che ogni giorno possiamo fare a favore della sostenibilità. Il concorso ha il patrocinio dell’Associazione Autori di Immagini. Tema della prima edizione: Che classe - energetica! Lo scopo è raccontare per immagini le scelte tecnologiche sostenibili che possiamo fare quotidianamente.

Il concorso, a cui è possibile iscriversi dal 5 agosto fino alle ore 13 del 30 novembre 2022 su concorsooutofthebox.it, nasce dalla consapevolezza di come siano le nostre scelte a determinare il futuro che ci aspetta, con la convinzione che la curiosità, la ricerca e l’apertura siano fondamentali per cambiare le nostre abitudini. L’invito ai partecipanti/illustratori è quello di pensare di rivolgersi alle nuove generazioni, a chi sempre di più ha e avrà un ruolo determinante nel disegnare il domani: dal bambino all’adolescente, a ogni partecipante la scelta. L’obiettivo, attraverso l’illustrazione, è quello di sensibilizzare sul valore delle scelte individuali, in questo caso in ambito energetico, come motore del cambiamento. Fondazione Querini Stampalia e Viessmann Italia promuovono da sempre, con strumenti diversi, il benessere della persona e il rispetto dell’ambiente in cui viviamo. Questi valori condivisi si rafforzano nell’ambito di OpificioQuerini, l’innovativo progetto di corporate membership della Fondazione, di cui Viessmann è partner.

“Out of the Box” nasce da questa collaborazione con l’obiettivo di stimolare nei partecipanti una riflessione non convenzionale, fuori dagli schemi appunto, che sappia trasmettere il valore culturale della tecnologia, che si faccia portatrice di un contenuto scientifico e sociale, capace di cogliere e valorizzare la connessione tra arte e divulgazione scientifica e tecnologica. Per partecipare sono richieste tre tavole in formato A4 orizzontale. I primi tre classificati avranno diritto a un premio in denaro. La premiazione avverrà presso la Fondazione Querini Stampalia di Venezia nel mese di dicembre 2022.

Tre i temi con cui ci si dovrà confrontare e misurare nei progetti:

Lo chiamavano ZEB: Le case del futuro saranno intelligenti per davvero, cioè ZEB: Z come zero, E come energy, B come building. Edifici in armonia con la natura, capaci di utilizzare al meglio le risorse, dal momento della loro costruzione in poi, senza dimenticare il comfort per chi le abita. Case capaci di produrre autonomamente e tramite fonti rinnovabili tutta l’energia di cui hanno bisogno, grazie ai materiali giusti e alle giuste tecnologie, come pompe di calore, caldaie e pannelli fotovoltaici.

Better together: Insieme è meglio: al bar con gli amici, in viaggio… Sono tante le cose che funzionano meglio se non le si fa da soli, anche quando scegliamo gli strumenti giusti per rendere le nostre case sostenibili e confortevoli. Quando questi dispositivi comunicano al meglio, è facile intuire che il risultato sarà migliore, dalla scelta delle tecnologie giuste alla loro gestione integrata.

Piacere, pompa di calore: perché parlare proprio della pompa di calore? Perché è un ottimo strumento per scaldare e rinfrescare gli spazi in maniera sostenibile (ed economicamente vantaggiosa). Facciamo parlare i numeri: per ogni kW elettrico consumato, le pompe di calore ad alta efficienza riescono a produrre 3-6 kWh di energia termica. Questo basta! Gli elaborati dei partecipanti saranno valutati e premiati da una giuria composta da un esponente per ciascuna realtà promotrice e da quattro esperti del settore: Nicola Baraziol, Fondazione Querini Stampalia Stefania Brentaroli, Viessmann Italia Roberta Favia, Teste Fiorite Nicola Fuochi, Il Libro con gli Stivali Marcella Peluffo, Associazione Autori di Immagini Vera Salton, Il Treno di Bogotà.

Il concorso è rivolto a disegnatori e illustratori professionisti e non, che possono candidare i progetti entro e non oltre il termine previsto del 30 novembre 2022, alle ore 13. La partecipazione è libera e gratuita. La versione integrale del bando è scaricabile dal sito concorsooutofthebox.it, dove è possibile trovare tutte le informazioni relative alla partecipazione, ai premi, alla giuria, alle realtà promotrici.