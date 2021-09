Nuova Acropoli Verona apre due corsi di filosofia attiva

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

L’autunno ci invita alla ripresa delle nostre attività e soprattutto dopo questi anni di pandemia l’invito è quello di riprendere in mano la nostra Vita! Come? Nuova Acropoli Verona suggerisce il corso di Filosofia Attiva, per essere Un essere umano migliore per un mondo migliore! Nuova Acropoli, realtà internazionale, opera attivamente a Verona da 35 anni e dedica due aperture del corso di Filosofia Attiva: Lunedì 27 settembre alle 18.30 e Giovedì 14 ottobre alle 18.30 in presenza, presso la nostra sede associativa in via Merano 17 (Borgo Roma), Verona.

La presentazione del corso è gratuita con preiscrizione obbligatoria (posti limitati!) attraverso: tel/whatsapp/telegram 380 7689599 oppure verona@nuovaacropoli.it – verona.nuovaacropoli.it.

Alcune informazioni sul corso: Riscopri la Filosofia come la naturale attitudine a cercare il senso della vita, a riflettere, a guardare le cose da un altro punto di vista, per vivere meglio con te stesso e con gli altri. La Filosofia è il motore del volontariato di Nuova Acropoli ed il corso introduttivo, di 12 incontri, ti permette di confrontarti con idee e valori senza tempo, che da sempre sono strumento di miglioramento per l’individuo e la società. Incontrerai altri che desiderano concretizzare queste idee attraverso azioni positive, come iniziative e progetti di volontariato per la tua città.

Muovi i primi passi con Socrate, Platone, Buddha, Confucio, gli Stoici e tanti altri Grandi del pensiero d’Oriente e d’Occidente, con i loro insegnamenti, oggi più utili ed attuali che mai! Scopri la Filosofia Attiva! Ti aspettiamo presso la nostra sede associativa, in via Merano 17 (Borgo Roma), Verona.

Informazioni e contatti

Per partecipare alle presentazioni è necessario pre-iscriversi tramite mail a verona@nuovaacropoli.it o tramite: SMS, WhatsApp, Telegram al 380 7689599. Per qualsiasi altra informazione, è possibile rivolgersi direttamente all’associazione dal lunedì al giovedì dalle 19 alle 21, presso la sede in via Merano 17 (borgo Roma - traversa di via Scuderlando).