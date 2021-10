Next generation: Alessandra Difonzo e Gruppo Kinema vincono l'edizione 2021

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

ALESSANDRA DIFONZO per la categoria canto e gruppo KINEMA per la categoria danza, sono i VINCITORI assoluti di NEXT GENERATION 2021 Il naturale epilogo di ogni spettacolo avviene con la fatidica frase “cala il sipario…”. Ebbene, non in questo caso, perché lo straordinario successo della VII edizione di Next Generation lascia poco spazio al concetto di epilogo e apre prospettive meravigliose per gli oltre 300 ragazzi che, attraverso il loro talento hanno caratterizzato le quattro fantastiche giornate di musica e danza vissute nel prestigioso Gardaland Theatre. A vincere questa edizione sono stati: - ALESSANDRA DIFONZO per la categoria Canto - Gruppo KINEMA per la categoria Danza.

«Per il canto il premio critica è andato a - Clemente Mezzacapo Il premio speciale Sonorha riservato al miglior autore è andato a - Niccolò Pagliai mentre il secondo e terzo posto rispettivamente a - Aiden Aquilina Cohen - Sara Clementi Per la danza si aggiudicano il secondo posto - Gruppo Urban Dance e il terzo posto - Scuola di Ballo del Veneto. Premio miglior talento a - Tommaso Maragno - Kinema Il nostro ringraziamento va a tutti i giovani talenti, alle loro famiglie e ai vocal coach per la fiducia riposta nei nostri progetti. Grazie alla giuria d’eccellenza composta da Roberto Razzini, Federica Camba, Rosa Bulfaro, Marco Savatteri Bis, Chiara Cattaneo, Gabriella Furlan Malvezzi, Cristiano Fagioli. Grazie a Gabriele Martini, a tutto lo staff di Gardaland e alla Direzione per la concessione del prestigioso Gardaland Theatre. Grazie a Verona Report.it, alla meravigliosa Agata Reale, Tommaso Davoli, Ilaria Davoli, Carolina Paganella, Damiano Gaburro, Franco Cappelloni, Vincenzo Carradore, Verona Premia. Un ringraziamento particolare al grande Michele Affidato Orafo che ha realizzato i premi dei vincitori e infine, grazie alla SONORHA DISCOGRAPHY LABEL (Antonio Licchetta, Francesco, Tommaso e Rino Davoli, Ivan Lazzara e Fabio Lazzara) che ha curato la produzione e l’organizzazione del contest. La Musica, quella VERA, unisce e rafforza il valore dell’Arte. Arrivederci alla prossima edizione».