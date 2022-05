La nazionale italiana pallavolo trapiantati e dializzati di Aned in campo a Villafranca di Verona

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Torna a scendere in campo, dopo il collegiale nel Lazio di inizio aprile, la Nazionale Italiana Pallavolo trapiantati e dializzati di ANED onlus, compagine azzurra composta da atleti e atlete da tutta Italia portatori di trapianto d’organo solido e di tessuto. L’occasione è la due giorni organizzata dal gruppo comunale AIDO di Villafranca di Verona per sensibilizzare alla donazione degli organi intitolato “Una scelta in comune – Facciamo Strada Insieme…Conoscere per Scegliere”.

L’iniziativa rientra tra le attività di disseminazione di Rete di Vita, un progetto finanziato da Regione Veneto e promosso da un network associativo. Le attività inizieranno sabato 7 maggio 2022 presso il teatro Alida Ferrarini, proseguiranno domenica 8 maggio 2022 al Palazzetto dello sport e si concluderanno al Castello Scaligero di Villafranca con una serie di attività volte a evidenziare con modalità diverse, l’importanza oggi di compiere una scelta consapevole in tema di donazione di organi, tessuti e cellule per promuovere la cultura del dono e la solidarietà sociale. Per gli azzurri è previsto un allenamento sabato pomeriggio e un’amichevole con inizio alle ore 9.30 con una rappresentativa della polisportiva San Giorgio, presso il palazzetto dello sport di Villafranca di Verona.

La manifestazione vede coinvolte molte realtà di volontariato del territorio che hanno coadiuvato gli organizzatori nel sostenere l’evento del prossimo weekend: AIDO Dossobuono, FIDAS Villafranca, FIDAS Alpo, FIDAS Dossobuono, FIDAS Mozzecane, FIDAS Quaderni, FIDAS Rosegaferro, Alpini Villafranca, Butei de Rosegafer, Annamaria Caliari (Volontaria di strada), Complesso Bandistico Città di Mozzecane, Croce Verde Villafranca, Familiarmente, Polisportiva San Giorgio, Polo Emergency Villafranca, Protezione Civile di Villafranca, Protezione Civile di Mozzecane, Racconta Villafranca (studenti IISS Ettore Bolisani), Ski Club Villafranca, Sport di Più Magazine, IISS Stefani-Bentegodi, IISS Ettore Bolisani. L'evento ha ricevuto inoltre il patrocinio del Comune di Villafranca, del Comune di Mozzecane, di AIDO Nazionale e di FIPAV Regionale Veneto. Per la Nazionale Italiana Pallavolo trapiantati e dializzati guidata da Francesco Brandoli, sarà anche l’occasione di continuare il percorso di avvicinamento ai prossimi World Transplant Games 2023 che si svolgeranno a Perth dal 15 al 21 aprile del prossimo anno.