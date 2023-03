"Mostra al teatro", Circolo fotografico 21 megapixel e Cinema Teatro Rizza

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Le fotografie esposte sono a tema libero e aderiscono ciascuna al proprio stile fotografico: fotografia di strada, paesaggio, immagini dipinte con la luce, ritratto, studio a tema. Lauro Bernardinello, referente del gruppo: “Si è voluto proporre una serie diversificata di immagini per sollecitare la curiosità del pubblico e stimolarlo a coglierne le forme, le armonie cromatiche, le emozioni contenute, il significato nascosto, le tecniche fotografiche utilizzate. Ci sono immagini del Carnevale di Venezia e altre di Venezia, di Burano e della Laguna. Alcune fotografie sono di ritratto ambientato e altre di ritratto in interno con luci artificiali. Ci sono immagini di paesaggio e altre che sono state create cogliendo scorci significativi di paesaggi urbani. Infine tre fotografie, le ultime della esposizione, raffigurano parte di uno storia più ampia sul problema dell’alcolismo”. Gli autori delle 21 immagini sono: Nicola Rossignoli, Ivo Montolli, Mary Solinas, Loris Moratti, Lauro Bernardinello, Daniele Parisotto, Fabrizio Marricco. Come Cinema Teatro Rizza, offriamo da oggi ai nostri spettatori qualcosa in più, un percorso alla scoperta della fotografia e delle suggestioni che essa sa darci. La mostra è accessibile a tutti durante i mese di marzo a partire da 45 minuti prima di ogni spettacolo a 30 minuti dopo il termine.

CINEMA TEATRO RIZZA - Uno degli obiettivi del progetto Cinema Teatro Rizza è quello di riproporre nel proprio territorio l'elemento - il cinema - che maggiormente caratterizza la Sala della comunità come centro di promozione umana e culturale per il territorio, dove trovino spazio anche il teatro, la musica, la letteratura, spettacoli di intrattenimento ed altri eventi culturali nella loro varietà, in un clima di relazioni umane calde, empatiche e socializzanti. Il Comitato di gestione assieme a tutti i volontari di sala, a partire da Febbraio 2020, ha condotto un progetto di rinnovamento strutturale e di adeguamento tecnologico delle apparecchiature che hanno consentito alla struttura di essere nuovamente per la stagione cinematografica scorsa 2021/2022 e attuale 2022/2023. Tutto ciò è stato reso possibile grazie a finanziamenti ministeriali e contributi locali da parte di volontari, cittadini e aziende del territorio.

La situazione attuale presenta una Sala della Comunità che fa parte di ACEC, Associazione Cattolica Esercenti Cinema, associazione che raccoglie attorno a se tutte le sale cinematografiche parrocchiali del Nord Est; un cinema in crescita, alla seconda stagione di Cineforum e che ha all’attivo due rassegne teatrali annuali e svariati spettacoli musicali e che presenta una programmazione varia e sempre in evoluzione. Una sala di tutta la comunità che crede nell’importanza del cinema come luogo aggregativo e culturale per gli adulti e per i giovani.

CIRCOLO FOTOGRAFICO 21 MEGAPIXEL - In primavera del 2017 il Comune di Castel d’Azzano, ha organizzato un Corso fotografico, condotto dal Fotografo professionista Luciano Gilardi, cui hanno partecipato 21 appassionati di fotografia. Al termine del corso, il gruppo, particolarmente affiatato, ha deciso di non disperdere il livello di condivisione raggiunto e di continuare a divertirsi... fotografando. È nato cosi il Circolo Fotografico 21 Megapixel. Il Circolo si è strutturato e organizzato individuando un referente collettivo in Lauro Bernardinello e ottenendo dall’Amministrazione Comunale di Castel d’Azzano la possibilità di utilizzare per i propri incontri uno spazio nell’edificio municipale. Si è avviata una pratica di incontri mensili, di escursioni fotografiche, di incontri a tema con specialisti, di corsi di approfondimento con Fotografi professionisti nell’ottica di apprendere e praticare l’arte della fotografia. Nello specifico uscite, incontri e corsi hanno permesso di acquisire le tecniche dell’uso della luce artificiale, della interpretazione delle immagini, della fotografia in notturna; e di approfondire gli stili del Light Painting, della Street Photography, del Ritratto in studio e del Ritratto ambientato.

È stato realizzato un Progetto pluriennale denominato “Segni e Persone del Territorio” finalizzato a testimoniare, tramite immagini, caratteri e specificità locali. Il Circolo ha collaborato con l’Amministrazione Comunale e con il mondo del volontariato partecipando all’annuale Festa delle Associazioni, organizzando due Mostre fotografiche locali, collaborando con l’Associazione AIDO con una espozizione fotografica a tema “Il Dono”. Inoltre sono stati organizzati due Concorsi fotografici rivolti a giovani fotografi a titolo “Ti scatto un sorriso” e “ I cacciatori di luce” e un Concorso fotografico rivolto alle giovani mamme: “Qui c’è una mamma”.

Attualmente il Circolo è composto da 15 soci ognuno dei quali esprime una sua specifica sensibilità fotografica prediligendo stili diversi : il Ritratto, la Paesaggistica, la Street Photography, il Light Painting. La motivazione di fondo, condivisa da tutti, pone in primo piano la volontà di coltivare la passione per l’arte fotografica, cercando di apprendere da chi è più esperto e mettendosi continuamente alla prova, fotografando. Recentemente sono stati avviati due nuovi Progetti denominati “Territorio e Cultura” e “ Tema del mese con Fotografo”. Il primo è finalizzato a raccogliere immagini relative ad attivtà culturali come il Teatro, i Concerti, la Poesia, la Lettura ... focalizzando l’attenzione sul backstage di quanto avviene, allo scopo di cogliere le espressioni, le emozioni, gli atteggiamenti normalmente non osservati. Il secondo Progetto vuole migliorare la pratica del Circolo di attribursi un tema fotografico mensile coinvolgendo un Fotografo Professionista nel momento della valutazione delle immagini, convinti dell’importanza di avere qualcuno in grado di effettuare una critica costruttiva delle immagini realizzate.