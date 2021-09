Mostra del cinema di Venezia, domenica la consegna dei draghi d’oro della Side Academy di Verona

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

La Biennale Cinema 2021 segnerà il debutto, sfavillante e spettacolare, dei Draghi d'Oro attribuiti dalla Side Academy di Verona ai suoi migliori studenti. Per sapere chi li ha vinti, appuntamento a domenica 5 settembre, ore 11, nello spazio della Fondazione Ente dello Spettacolo, la sala Tropicana 1 dell'hotel Excelsior, al lido di Venezia. Simpaticamente "focosi", ma anche evocativi di fascinosi universi fantasy, i Draghi d'Oro non sono ovviamente premi che pretendono di fare la concorrenza ai prestigiosi Leoni d'Oro destinati ai vincitori del 78° Festival del cinema, in programma dall'1 all'11 settembre, ma rappresentano piuttosto l'ennesima testimonianza di come la manifestazione veneziana fondi i suoi valori su una costante attenzione al Nuovo, ai segnali culturali e tecnologici in arrivo dal pianeta Terra. In particolare, i Draghi d'Oro di questo gala veneziano costituiscono una tappa importante nella storia di Side Academy, nata a Verona per formare professionisti della computer.-grafica pronti a immettersi in un mercato globale dove lavorare in ambiti in continua espansione come il cinema di animazione, i videogame, la grafica 3D delle agenzie di comunicazione.

È stata un'idea baciata da un tale successo che, con l'inizio del nuovo anno accademico, a partire dal prossimo novembre, Side Academy "raddoppia". Lo fa avviando un campus, all'interno del Golf Club di Peschiera del Garda, anch'esso realizzato per formare e diplomare 3D Artist, come vengono chiamati questi creativi d'eccellenza. Sono tutti giovani destinati a seguire le orme di quanti sono già usciti dall'academy veronese per trovare posto, in Italia e all'estero, in set cinematografici, aziende produttrici di videogame, studi pubblicitari, aziende di eccellenza globale. Si tratta di processi didattici implementati in modo significativo da progetti che stanno sviluppandosi all'interno della stessa academy veronese, come il videogame "Juliet Untold", dedicato in modo inedito al mito scespiriano di Giulietta e Romeo, o il film di animazione "Willy", ispirato dalla tragica storia di Willy Monteiro, il giovane originario di Capoverde massacrato da un "branco" di bulli alla periferia di Roma. Sono anche questi risultati concreti ad avere permesso a Side Academy di avviare una prestigiosa partnership con Banca Intesa Sanpaolo che, a partire da questo anno accademico, mette a disposizione degli iscritti i finanziamenti, senza garanzia e a tassi agevolati, del proprio finanziamento Per Merito. Ecco definirsi l'importanza, ma anche l'assoluta originalità, di questi primi Draghi d'Oro che, su una ribalta di straordinario prestigio come quella offerta dalla Biennale Cinema, consentono a Side Academy di premiare studenti distintisi nell'elaborazione di favolose creature, mostri e supereroi da inserire all'interno di "saghe" sempre più richieste da milioni di spettatori del terzo millennio.

A consegnare i riconoscimenti sarà non a caso Sarah Arduini, romana trentacinquenne supervisor di effetti speciali insignita del premio Oscar per "Il libro della giungla", prodotto nel 2016 dalla Disney, e rivelatosi fra i campioni di incasso di quella stagione cinematografica. Sarah Arduini è una dei docenti di Side Academy, e condivide questo ruolo con altri grandi artisti dello spettacolo cinematografico della levatura di Kevin Mannens, designer di effetti speciali per kolossal legati ai cicli di Transformer e Capitan America. Alla premiazone degli studenti parteciperanno sul palco dell'Excelsior anche la sindaca di Peschiera del Garda, Orietta Gaiulli, e lo scrittore Stefano Ferrio, vicedirettore di Side Academy, oltre naturalmente al Ceo-Founder dell'accademia, Stefano Siganakis. Il gala dei Draghi d'Oro è inserito nel programma di eventi organizzato in occasione della Biennale Cinema 2021 da Fondazione Ente dello Spettacolo e Rivista del Cinematografo.