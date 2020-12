Scatta l'allerta meteo in Veneto per il forte vento e le nevicate attese anche in pianura

Il sole ha le ore contate. Tempo soleggiato e asciutto ancora per la mattina di domani, domenica 27 dicembre, per poi cambiare nella seconda parte della giornata con precipitazioni diffuse, soprattutto sulle zone centro settentrionali, inizialmente nevose fino a quote pianeggiati.

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale ha emesso un nuovo bollettino meteo valido dalle 14 di sabato 26 dicembre, fino alle 24 di martedì 29 dicembre.

Da domenica 27 dicembre è previsto un aumento della nuvolosità, a partire dal primo pomeriggio. In serata le prime possibili debolissime nevicate su zone occidentali. Lunedì 28 dicembre, è previsto un peggioramento climatico fin dalle prime ore, specie sulle zone centro-settentrionali con probabile neve fino a gran parte della pianura specie centro-nord.

Nel corso della mattinata precipitazioni da moderate a tratti forti, più persistenti sulle zone montane e pedemontane con limite neve in contenuto rialzo fino a 500-700 metri sui settori più esposti delle Prealpi e della Pedemontana, mentre la neve potrà continuare a scendere fino a gran parte dei fondovalle, anche Prealpini. Tra il pomeriggio e la sera di lunedì, si potrà assistere ad una progressiva e rapida attenuazione e diradamento dei fenomeni a partire da ovest.

Sempre lunedì 28 dicembre sono previsti venti meridionali in intensificazione fino a forti sulla costa e pianura limitrofa e sulle dorsali prealpine, a tratti anche molto forti nelle ore centrali sul mare fino in prossimità della costa centrale. Il fenomeno ventoso subirà una attenuazione dal pomeriggio/sera.

La Protezione Civile prescrive fino a martedì 29 dicembre, per i venti forti, uno stato di attenzione su tutta la Regione mentre, per le nevicate, in particolare alla pianura, alle zone collinari e al Bellunese meridionale

Martedì 29 dicembre il bollettino meteo prevede condizioni di tempo variabile con nuvolosità irregolare alternata a schiarite. Possibili riduzioni della visibilità durante le ore più fredde in pianura e in qualche fondovalle. Probabili deboli precipitazioni sparse, a tratti diffuse, con limite della neve generalmente oltre i 600/800m. Venti tesi forti da sud-ovest in quota.

