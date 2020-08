In arrivo temporali su tutto il Veneto, anche nel Veronese: allerta della protezione civile

Si sta estendendo sull'Europa occidentale una vasta circolazione ciclonica di origine atlantica, con minimo tra l'Inghilterra e la Francia: questo determina un progressivo aumento dell'instabilità tra domenica e martedì in Veneto. Già da oggi pomeriggio, domenica 16 agosto, aumenta la probabilità di qualche rovescio e temporale, prima sulle zone montane e in seguito su quelle pedemontane; non escluso qualche fenomeno anche in pianura.

Per domani, lunedì 17 agosto, dopo qualche fenomeno nella notte, dalle ore centrali sono previsti rovesci e temporali da locali a sparsi, sia sulle zone montane che sulla pianura. Non si escludono fenomeni localmente intensi con forti rovesci, forti raffiche di vento e locali grandinate: domenica sulle zone montane e pedemontane e lunedì su tutta la regione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Visti i fenomeni meteorologici previsti il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha diramato l’avviso di criticità idrogeologica (“allerta gialla”) sulla rete secondaria in tutti i bacini idrografici della regione. Nel caso di temporali forti si potranno verificare fenomeni franosi superficiali sui versanti e innescare colate rapide specie nelle zone di allertamento dell’Alto Piave (attenzione rinforzata per la frana di Borca), del Piave Pedemontano, dell’Alto Brenta, Bacchiglione e Alpone, dell’Adige-Garda e Monti Lessini, nonché nel bacino di pianura del Basso Brenta e Bacchiglione.