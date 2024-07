Temporali in arrivo sul Veneto, la Regione rimane in allerta: Adige sotto osservazione

Il meteo regionale prevede per il pomeriggio e per la sera di lunedì 1° luglio precipitazioni, anche a carattere di rovescio e temporale, diffuse e frequenti, ad iniziare dalle zone montane, in spostamento verso la pianura, sulle cui zone meridionali potranno persistere anche nelle prime ore di martedì 2. Saranno possibili dei temporali localmente intensi (forti rovesci, forti raffiche, locali grandinate).

Alla luce delle previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idraulica e idrogeologica valido dalle 14 di lunedì 1 fino alle 14 di martedì 2 luglio. In dettaglio, è stata dichiarata la fase operativa di Attenzione (allerta gialla) per criticità idraulica nei bacini Vene-C, Vene-D e Vene-E, dovuta al permanere di livelli idrometrici sostenuti lungo l'asta del fiume Adige. In particolare nelle zone Vene-D e Vene-E la fase operativa di attenzione riguarda le puntuali problematiche che interessano il corpo arginale lungo il tratto a valle di Boara Pisani.

È stata altresì dichiarata la fase operativa di Attenzione (allerta gialla) per criticità idrogeologica per temporali, valida fino alle 6 di domani martedì 2, su tutto il territorio regionale.

Avviso di criticità idrogeologica ed idraulica