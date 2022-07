Meteo Veneto: anticiclone africano in indebolimento, in arrivo temporali e leggero calo termico

«Un lunedì ancora molto caldo sul Veneto, poi l’anticiclone africano mollerà parzialmente la presa». Lo annuncia il meteorologo Federico Brescia di 3BMeteo che poi spiega: «Correnti più fresche porteranno una fase più instabile con temporali sparsi, anche di forte intensità, nella giornata di martedì. Non si escludono colpi di vento e grandinate».

Sono inoltre previsti «fenomeni più organizzati e abbondanti sulle aree dolomitiche, dove potrebbero presentarsi già dalla serata di lunedì». Da mercoledì «il tempo tornerà a stabilizzarsi maggiormente, sebbene sui rilievi continuerà a regnare una discreta instabilità con qualche rovescio più probabile nelle ore pomeridiano-serali, non escluso anche sulle alte pianure». In seguito a ciò «avremo anche un graduale calo termico».

Le temperature massime «caleranno da 37-38°C a 30-33°C» e le minime «da 24-27°C a 21-24°C», più fresco in montagna. Insomma, un clima che «tornerà ad essere più sopportabile, anche se il caldo, specie sulla costa, continuerà a farsi sentire». A Verona si prevede «una settimana in prevalenza stabile, ma attenzione a qualche temporale atteso intorno alla giornata di martedì e nel pomeriggio di mercoledì». Temperature «in leggero calo da metà settimana, massime che da 37-39°C scenderanno a 31-33°C».

Per sapere come continuerà la settimana anche in vista del prossimo weekend, vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti anche sul sito o sulla app di 3BMeteo.