Piogge e temporali in arrivo: stato di attenzione in tutto il Veneto da sabato sera

Un nuovo bollettino, valido fino alla mezzanotte di domenica, è stato emesso dal Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto: alla luce delle previsioni meteo relative alla regione, è stato decretato lo stato di attenzione per criticità idrogeologica in tutti in bacini del Veneto.

Le previsioni indicano tra la sera di sabato 3 e quella di domenica 4 luglio tempo a tratti instabile con probabili rovesci e temporali. La prima fase dovrebbe quindi svolgersi tra la serata di sabato e l'alba di domenica, con fenomeni da locali a sparsi; non si esclude qualche temporale intenso (forti rovesci, forti raffiche di vento, locali grandinate). Nel pomeriggio/sera di domenica invece nuova fase di instabilità con fenomeni più diffusi e possibili temporali anche forti.

Visti i fenomeni meteorologici previsti, la criticità idrogeologica attesa è riferita allo scenario per temporali forti. Il possibile verificarsi di rovesci o temporali localmente anche intensi, potrebbe infatti creare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore. Viene segnalata la possibilità d'innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilità di innesco di colate rapide specie nelle zone di allertamento dell’Alto Piave bellunese, Piave Pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone e Adige-Garda e Monti Lessini.

Scarica l'avviso di criticità idrogeolica ed idraulica