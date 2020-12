Meteo, previsto vento forte a Natale. Stato di attenzione in Veneto

Sono in arrivo venti forti da nord-est su parte del territorio Veneto. Per questo, il centro funzionale decentrato della protezione civile regionale ha annunciato lo stato di attenzione per vento forte valido dalle 10 di domani, 25 dicembre, fino alle 14 del 26 dicembre sulle zone alpine e prealpine, su costa e pianura meridionale e sulle zone pedemontane.

