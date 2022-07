Da stasera attesi forti temporali in Veneto: stato di attenzione dichiarato dalla Protezione civile

Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale ha emesso un avviso di criticità idrogeologica riferita allo scenario per «temporali forti per tutti i bacini idrografici del Veneto». L'avviso «è valido dalle 18 di oggi lunedì 25 luglio fino alle 00 di mercoledì 27 luglio».

L’avviso è stato emesso sulla base delle previsioni meteo che indicano per il tardo pomeriggio e la sera di oggi, lunedì 25 luglio, «condizioni d'instabilità in aumento sulle zone montane con rovesci e temporali sparsi in successiva estensione al resto della Regione». Nel pomeriggio di domani, martedì 26 luglio, è «probabile ripresa dell'instabilità a partire dalle zone montane in successiva parziale estensione alla pianura». Saranno possibili «fenomeni localmente intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento, locali grandinate)».

Visti i fenomeni meteorologici previsti, il Centro funzionale decentrato della Regione del Veneto ha dichiarato la fase operativa di "Attenzione" (Allerta Gialla) per criticità idrogeologica su tutti i bacini idrografici regionali.