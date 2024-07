Perturbazione tocca il Veneto nel weekend, pioggia sulle Alpi e caldo in pianura

Un perturbazione porterà qualche pioggia sulle Alpi venete nel weekend, mentre il sole resterà prevalente in pianura, dove il caldo continuerà ad intensificarsi anche all'inizio della prossima settimana.

Condizioni meteo stabili, con temperature in aumento e clima estivo in Veneto, dunque, in base alle previsioni di Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com. Condizioni favorite di un promontorio anticiclonico, ma che già a partire da domani, 6 luglio, potrebbero cambiare parzialmente. E la causa è l’avvicinamento di una perturbazione atlantica che raggiungerà il Veneto già dalle prime ore della giornata, dando luogo a un peggioramento sulle Alpi. Interverranno piogge sparse che in serata sconfineranno alle pianure pedemontane, mentre sulle restanti zone il clima rimarrà in prevalenza asciutto. Quindi, qualche pioggia in arrivo verso sera sulle province di Vicenza e Treviso, mentre il tempo resterà asciutto e soleggiato su quelle di Verona, Padova e Venezia. E farà ancora caldo in pianura, con temperature massime fino ai 32 gradi.

Domenica 7 luglio, la permanenza di correnti umide occidentali sarà causa di una giornata ancora a tratti instabile sulle zone montuose, con qualche rovescio sulle Alpi in sconfinamento entro sera alle pianure occidentali.

Infine, dalla prossima settimana è atteso un nuovo rinforzo dell’anticiclone, con tempo che si stabilizzerà ovunque e temperature in aumento già da lunedì.