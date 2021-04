Previsioni meteo: piogge attese sul Veronese nel weekend del 1° maggio

«Nei prossimi giorni il Nord Italia rimarrà sotto l’influsso di umide correnti atlantiche, foriere di spiccata variabilità atmosferica sul Veneto». È il meteorologo di 3bmeteo.com, Davide Sironi, a fornire le previsioni per i prossimi giorni, compreso il weekend del 1° maggio.



«Più nello specifico - prosegue Sironi - sulle province di Verona e Vicenzaritroveremo una giornata variabile con nubi irregolari alternate a schiarite e il rischio di qualche veloce piovasco o rovescio per lo più concentrato tra tardo pomeriggio e la sera. Lieve rialzo delle temperature con massime anche oltre i 20 gradi».Non ci sono buone notizie per il fine settimana: «giornata quasi fotocopia di venerdì nella prima parte - spiega il meteorologo -, con spazi soleggiati che si alterneranno al passaggio di nubi ma in un contesto tendenzialmente asciutto e piuttosto mite nelle ore diurne con massime in ulteriore aumento, si toccheranno punte di 22-23 gradi in pianura. Ma attenzione tra tardo pomeriggio e soprattutto in serata è atteso un peggioramento più deciso con piogge e rovesci, anche a sfondo temporalesco, diffusi e localmente anche intensi a ridosso delle Prealpi.il tempo rimarrà piuttosto incerto con ancora nuvolosità irregolare e nuovamente il rischio di acquazzoni nelle ore pomeridiane e serali, specie sull’alto vicentino dove potranno risultare anche di una certa intensità, questo per l’afflusso di aria più fresca in quota di origine nord-atlantica».