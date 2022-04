Meteo instabile per tutto il weekend nel Veronese, ma il sole potrebbe tornare in tempo per lunedì

«Nei prossimi giorni servirà, a più riprese, avere gli ombrelli a portata di mano sul Veneto. L'alta pressione abbandonerà l'Italia favorendo il passaggio di due perturbazioni». È Davide Sironi, meteorologo di 3BMeteo.com, a fornirci le previsioni del tempo per i prossimi giorni.

«La prima perturbazione interesserà la regione a partire da giovedì pomeriggio per insistere fino a venerdì mattino con piogge di debole o moderata intensità che impegneranno soprattutto le zone di pianura e costiere. Si avvertirà inoltre un calo delle temperature diurne, quasi ovunque inferiori a 15°-16°, associate ad una ventilazione a tratti sostenuta da est/nordest. Sulle Dolomiti precipitazioni più sporadiche, nevose oltre 2000 metri di altitudine.

La seconda perturbazione transiterà tra sabato sera e domenica e farà sentire i suoi effetti soprattutto su pedemontane, Prealpi e Dolomiti dove la nuvolosità sarà compatta e ci sarà occasione per piogge e rovesci, a più riprese anche a carattere temporalesco; calo termico e limite delle nevicate in calo domenica fin verso 1500 metri.

Sulle province di pianura, invece, il tempo sarà caratterizzato da spiccata variabilità tipicamente primaverile. Nuvolosità irregolare associata a veloci acquazzoni, si alternerà a temporanee schiarite e spazi soleggiati, soprattutto sabato quando il tempo dovrebbe mantenersi in prevalenza asciutto fino al pomeriggio. Temperature che così saranno in lieve ripresa con massime intorno 17°-19°.

Buone notizie per lunedì 25 aprile che dovrebbe vedere condizioni più soleggiate e asciutte con residua variabilità che interesserà soprattutto i settori montuosi. Si tratta comunque di una tendenza meteo soggetta ad un certo margine d'interezza vista la distanza temporale e il tempo dinamico, consigliamo quindi di seguire gli aggiornamenti nei prossimi giorni».

METEO VERONA - «Giovedì tempo in via di peggioramento con prime piogge a partire dalla sera. Venerdì prima parte di giornata perturbata con piogge di debole o moderata intensità e clima più fresco e ventoso da est con valori diurni non oltre 15°-16°. Dal pomeriggio tendenza ad attenuazione dei fenomeni con passaggio a tempo asciutto entro sera. Sabato giornata nel complesso buona con nuvolosità irregolare ma tempo generalmente asciutto, tenderà a peggiorare dalla sera con primi piovaschi. Domenica spiccatamente variabile con possibili rovesci, anche temporaleschi, alternati a pause asciutte», conclude Sironi.