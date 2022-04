Previsioni del tempo: sole fino a venerdì e rischio pioggia per il 1° maggio

«Fino a venerdì tempo stabile e prevalentemente soleggiato sul Veneto, il tutto in un contesto termico gradevole specie nelle ore pomeridiane, con temperature massime superiori ai 20°C in pianura. Per il weekend del 1° maggio è confermato l'arrivo di correnti più fresche e umide dall'Europa centrale che tenderanno a guastare il tempo». È Davide Sironi, meteorologo di 3BMeteo.com, ad offrirci le previsioni meteo per il fine settimana della Festa dei Lavoratori.

«Sabato sarà ancora una giornata di bel tempo prevalente, in particolare su pianure e zone costiere mentre sui settori dolomitici si assisterà ad graduale aumento della nuvolosità con qualche piovasco a partire dal pomeriggio e in possibile estensione serale nel Veronese e Vicentino. Domenica 1° maggio invece è attesa una giornata più incerta con maggiore nuvolosità e clima più fresco. Rischio di piogge sparse soprattutto su Prealpi e Dolomiti ma qualche breve piovasco potrà interessare anche le zone di pianura in particolare tra Veronese, Vicentino e Rodigino. Non si tratterà comunque di fenomeni particolarmente intensi e diffusi, non mancheranno infatti delle locali schiarite in particolare nelle ore pomeridiane. L'evoluzione presenta ancora dei margini di incertezza, consigliamo di restare aggiornati».

METEO VERONA - «Bel tempo fino a venerdì con clima gradevole, tipicamente primaverile, temperature diurne fino a 22-23 gradi. Sabato graduale aumento della nuvolosità, specie dal pomeriggio con maggiore variabilità atmosferica che potrà sfociare in brevi piovaschi serali. Domenica 1°maggio giornata incerta con nuvolosità frequente alternata a fugaci schiarite, temperature in lieve flessione con massime non oltre i 20 gradi. Contesto nel complesso asciutto anche se sarà necessario tenere gli ombrelli a portata di mano, saranno infatti possibili dei brevi piovaschi», ha concluso Sironi.