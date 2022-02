Sarà un weekend di Carnevale soleggiato, ma con temperature un po' più fredde

«Weekend di Carnevale che vedrà il sole assoluto protagonista sul Veneto grazie alla presenza dell'anticiclone», è Davide Sironi, meteorologo di 3Bmeteo.com, a fornirci le previsioni per i prossimi giorni in Veneto e a Verona.

«Venerdì è atteso il transito di un veloce fronte freddo dal Nord Europa ma che avrà effetti limitati sulla regione con solo qualche breve piovasco atteso in serata, associato ad un temporaneo rinforzo della Bora lungo costa e ad un primo calo termico. Come annunciato, da sabato tornerà a splendere il sole ovunque ma con clima più rigido, causa l'afflusso di correnti più fredde di Bora - prosegue Sironi -. Le temperature caleranno di 3-5°C in pianura e anche di 6-8 gradi in montagna. Gli effetti dell'aria fredda si faranno sentire soprattutto domenica quando è previsto un nuovo impulso freddo dai Balcani con venti di Bora in rinforzo, specie lungo le zone costiere, con mare Adriatico che di conseguenza sarà mosso o localmente molto mosso. Le temperature massime raggiungeranno comunque i 10-12 gradi durante le ore pomeridiane ma con aria piuttosto frizzante proprio a causa della ventilazione sostenuta di Bora. Sulle Dolomiti da segnalare vento forte da nord sabato, in indebolimento domenica. Condizioni di tempo nel complesso buono proseguiranno con ogni probabilità fino a martedì Grasso».

METEO VERONA - «Weekend di carnevale che si preannuncia soleggiato e limpido ma con clima un po' più freddo, in particolare domenica quando correnti da est renderanno l'aria un po' frizzante anche durante le ore pomeridiane, complice la ventilazione più sostenuta. Temperature minime che oscilleranno tra 0 e -2 gradi, massime tra 10 e 12 gradi», ha concluso il meteorologo.