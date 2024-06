Meteo in miglioramento a Verona e in Veneto: atteso per il weekend un assaggio d'estate

«Sul Veneto si prospetta un prosieguo di settimana prevalentemente stabile e soleggiato, complice una progressiva rimonta dell'anticiclone africano che favorirà giornate di bel tempo, specialmente sui settori di pianura, che godranno di un clima estivo con temperature massime sin verso i 31 - 33°C tra venerdì e sabato» . Faranno eccezione i settori montuosi, interessati da variabilità pomeridiano-serale associata ad acquazzoni o brevi temporali, in particolare più frequenti su Dolomiti e Cadore. Probabile una maggiore instabilità nel corso di domenica 9 giugno, con temporali in formazione a partire dai settori alpini e prealpini, in estensione alle aree di pianura; previsto contestualmente un lieve calo delle temperature massime.

Scenario meteo che accompagnerà la settimana anche sulla città di Verona, con tempo stabile e soleggiato almeno fino a sabato, salvo qualche innocuo annuvolamento tra pomeriggio e sera. Temperature massime che raggiungeranno i 30 - 31°C entro il fine settimana. Probabile maggiore instabilità nel pomeriggio-sera di domenica, con temporali che raggiungeranno gran parte della provincia.