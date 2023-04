Maltempo in arrivo anche a Verona: attese piogge e calo delle temperature a metà settimana

«Un promontorio anticiclonico si sta insediando sull’Europa centro-meridionale e sull’Italia e favorirà una breve fase stabile anche in Veneto». Lorenzo Badellino, meteorologo di 3BMeteo.com, ci spiega che tempo è atteso nei prossimi giorni in regione e nella zona veronese.

«Dall’Atlantico tuttavia - prosegue Badellino - le perturbazioni rimangono in agguato e già dalla serata di mercoledì una di queste si avvicinerà al Nord Italia, erodendo l’anticiclone e determinando un graduale peggioramento del tempo. Ne conseguiranno le prime piogge in serata sull’arco alpino, in estensione tra la sera e la notte successiva al resto della regione. La giornata di giovedì sarà caratterizzata da una nuvolosità estesa con piogge e rovesci anche temporaleschi, fenomeni a tratti intensi, temperature in calo e il ritorno della neve sulle Alpi in abbassamento fino verso i 1100 metri in serata. Dalle prime ore di venerdì la perturbazione sfilerà verso est e subentreranno schiarite sul Veneto, alternate ad un po’ di variabilità tra il pomeriggio e la sera in prossimità dei rilievi. Una certa variabilità condizionerà anche il weekend, con possibilità di qualche rovescio soprattutto nelle ore diurne verso i rilievi alpini e con clima fresco di notte e al primo mattino».

METEO VERONA - «Mercoledì sarà una giornata inizialmente variabile ma asciutta, mite di giorno con temperature massime fino a 20°C. Nel corso del pomeriggio la nuvolosità andrà aumentando ulteriormente ed entro sera giungeranno le prime piogge. La giornata di giovedì sarà caratterizzata da cieli coperti con piogge e rovesci a tratti anche intensi che si attarderanno fino a sera e temperature diurne non oltre i 12°C. Miglioramento da venerdì con ampie schiarite, ma clima fresco di notte e minime intorno a 7°C, massime sui 19°C. Un po’ variabilità sabato, senza fenomeni di rilievo e con clima sempre piuttosto frizzante al primo mattino», conclude il meteorologo.