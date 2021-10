Tempo soleggiato a Verona nei prossimi giorni, con le nuvole che potrebbero arrivare nel weekend

«Un vortice di bassa pressione interessa l'estremo Sud Italia determinando pesante maltempo, ma fortunatamente senza alcun risvolto per le regioni del Nord-Est. Sul Veneto il tempo si mantiene infatti generalmente stabile, con solo un temporaneo aumento della nuvolosità nella giornata di martedì, quando non si escludono isolate pioviggini sui settori più orientali della regione». È Davide Ricci, meteorologo di 3bMeteo.com, a spiegarci che tempo è atteso in regione nei prossimi giorni. «A seguire una nuova espansione dell'alta pressione determinerà un deciso miglioramento del tempo, con cieli in massima parte sereni e sole protagonista. Le temperature si manterranno su valori tipici del periodo, con freddo al primo mattino e clima gradevole nelle ore centrali. Da segnalare le gelate che interesseranno in particolare i fondovalle alpini fra notte e mattina.

Un peggioramento delle condizioni meteorologiche potrebbe sopraggiungere proprio in concomitanza del weekend e del giorno di Ognissanti, con un generale aumento della nuvolosità e possibilità di piogge sparse. A causa della distanza temporale però questa tendenza necessiterà di conferme nei prossimi giorni».

VERONA - «Entrando più nel dettaglio, su Verona il martedì esordirà all'insegna della variabilità, con nubi sparse alternate a schiarite via via più ampie, fino a cieli sereni in serata - prosegue Ricci concentrandosi sulla provincia scaligera -. Nei giorni seguenti e almeno fino a venerdì, il tempo di manterrà stabile ed in massima parte soleggiato, con al più qualche velatura di passaggio. Le temperature vedranno un lieve calo, mantenendosi comunque su valori tipici della fine di ottobre e saranno generalmente comprese fra 6-8°C di minima e 16-18°C di massima. Nel fine settimana si attende al momento un aumento della nuvolosità e non è escluso che, specialmente fra domenica e lunedì, possa verificarsi qualche pioggia».