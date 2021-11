Previsioni: piogge e calo delle temperature attesi per giovedì a Verona

«Il Veneto sta vivendo in queste ore una fugace fase di tempo stabile e soleggiato che perdurerà fino a mercoledì, per poi cedere nuovamente il passo ad una perturbazione alimentata da aria artica». È Davide Ricci, meteorologo di 3Bmeteo.com, a fornirci le previsioni del tempo per i prossimi giorni.

«Fra giovedì e venerdì torneranno quindi le piogge - prosegue Ricci -, anche se non particolarmente intense e le nevicate in montagna, inizialmente a quote medie, ma in successivo calo fin sotto i 1000 metri sulle Dolomiti. A seguire, per il fine settimana, sembra possibile la discesa da nord di nuove masse d’aria fredda ed instabile, con condizioni meteorologiche perturbate di stampo invernale e possibilità di neve localmente fino a quote basse».

VERONA - «Più nello specifico, su Verona e provincia è atteso un mercoledì pienamente soleggiato, sebbene con temperature mattutine piuttosto frizzanti e anche prossime allo zero in aperta campagna. Dalla tarda serata giungeranno le prime velature, avvisaglie del peggioramento che prenderà corpo già nella mattina di giovedì, quando sono attesi piovaschi sparsi. La parte più attiva della perturbazione transiterà fra il pomeriggio e la notte di venerdì, dispensando piogge diffuse e qualche rovescio, ma senza accumuli preoccupanti; tornerà la neve anche in Lessinia, generalmente oltre i 1400-1500 metri. Le temperature subiranno un netto calo giovedì per venti freddi settentrionali, con massime attorno a 7-8°C, per poi rialzarsi leggermente venerdì. Per il weekend la tendenza è al momento orientata verso un proseguimento dell’instabilità, associata ad un ulteriore calo termico: è quindi possibile che le nevicate possano spingersi fino a quote collinari, specie nella giornata di domenica, tuttavia, essendo la situazione in rapida evoluzione bisognerà attendere ancora qualche giorno per avere maggiori dettagli», ha concluso il meteorologo.