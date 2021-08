Temporali e piogge in arrivo, con la Bora che rinfrescherà il clima

Attese sul Veneto, in particolar modo sulle Dolomiti e sul Bellunese in generale, nella notte tra domenica e lunedì, le perturbazioni dovrebbero estendersi «anche a Prealpi e pianure» della regione in questo inizio di settimana, come spiega Edorado Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com: «Non esclusi fenomeni localmente intensi, anche a carattere di nubifragio, con grandinate e colpi di vento su Veronese, Vicentino, Trevigiano, poi anche Padovano, Veneziano e Rodigino».

«Lunedì mattina ancora nubi irregolari e qualche pioggia o rovescio sparso - prosegue Ferrara -, in attenuazione per il pomeriggio eccetto che sui rilievi, dove si riproporranno brevi acquazzoni. Il tutto accompagnato da un a generale rinfrescata sotto i colpi della bora, che potrà soffiare con raffiche anche superiori ai 40-50km/h sulle coste. Nei giorni a seguire variabilità tra sole e nubi irregolari, che potranno sfociare in nuovi brevi acquazzoni più probabili su Dolomiti e Prealpi. Clima diurno gradevole, fresco nottetempo e al mattino».