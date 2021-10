Il ritorno della pioggia sul Veronese è atteso per la giornata di mercoledì

«Con l'inizio di ottobre le perturbazioni atlantiche si fanno più aggressive e determinate alla volta del Mediterraneo. Da lunedì sera e nel corso delle prossime ore, la nostra regione dovrà fare i conti con un fronte ben strutturato e organizzato da portare forte maltempo di stampo autunnale con temporali, nubifragi e allagamenti. Il tutto accompagnato da un calo delle temperature». Sono i meteorologi di 3bmeteo.com a fornire le previsioni del tempo per questo inizio di settimana in Veneto.

«Nella mattinata di martedì - proseguono i meteorologi - insisteranno ancora piogge e rovescio sui settori settentrionali mentre schiarite si apriranno sulle province meridionale, soprattutto quella di Rovigo e poi anche Venezia. In serata i fenomeni saranno relegati alla sola provincia di Belluno, altrove prevarranno le schiarite. Temperature in lieve calo soprattutto nei valori massimi di martedì, non oltre 23-24°C. Venti forti meridionali con mari molto mossi, anche agitato l'alto Adriatico al lago. Debole acqua alta sulla Laguna di Venezia con un picco di 110cm previsto alle ore 11:05 di martedì».

GIORNI SUCCESSIVI - «Un nuovo impulso instabile transiterà sulla regione nella giornata di mercoledì distribuendo piogge e rovesci a carattere intermittente più assidui e abbondanti sulla provincia di Belluno, alto Vicentino e Veronese. Più sole da giovedì mattina con ancora un po' di variabilità sulle zone meridionali poi il tempo migliorerà ulteriormente con sole prevalente tra venerdì e il weekend. Le temperature saranno in ulteriore calo mercoledì poi resteranno stazionarie entro i valori medi del periodo per il weekend», concludono da 3bmeteo.com.