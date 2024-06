Finalmente un weekend estivo, ma le piogge torneranno già lunedì

Viene confermato l'aumento di pressione sul Mediterraneo centrale, dovuto alla risalita di un promontorio dell’anticiclone africano che agevola una parentesi di tempo stabile e in prevalenza soleggiato anche sul Veneto, che sembra però già destinata a concludersi con il fine settimana.

Lorenzo Badellino, meteorologo di 3BMeteo.com, conferma l'aumento delle temperature per questi giorni, «con valori massimi che raggiungeranno i 34/35°C sabato in pianura, la giornata più calda. In particolare a Verona, Padova, Vicenza e Treviso sono previste massime di 33°C, 31°C a Venezia».

Nuove piogge dovrebbero però arrivare già il 1° luglio: «Lunedì invece una perturbazione raggiungerà il Veneto determinando un peggioramento al mattino a partire dalle Alpi, con rovesci e temporali che tra il pomeriggio e la sera si porteranno fin verso le zone di pianura e quelle costiere, risultando localmente forti e accompagnati da grandine. Le temperature subiranno una diminuzione, con massime intorno a 28/30°C sulle zone di pianura. Condizioni a tratti instabili potrebbero protrarsi anche nei giorni successivi, con occasione per nuovi rovesci o temporali localmente forti e temperature in ulteriore diminuzione».

Regione Veneto

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica e idraulica, valido dalle ore 14 di oggi alle 14 di domani nel quale si conferma lo stato di attenzione per criticità idraulica nei bacini dell’Adige e del Po.

Nello specifico la criticità idraulica nelle zone di allerta Adige-Garda e Monti Lessini; Po,Fissero-Tartaro-Canal Bianco e Basso Adige; Basso Brenta -Bacchiglione è relativa al fiume Adige ed è da considerarsi arancione (preallarme) nel tratto a valle di Boara Pisani, gialla (attenzione) nel tratto a monte. Nella zona di allerta di Po,Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige, inoltre, la criticità idraulica GIALLA è riferita anche al Fiume Po, interessato in queste ore dal transito dell'onda di piena.

Avviso di criticità idrogeologica ed idraulica

Prescrizioni di Protezione Civile