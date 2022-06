Previsioni del tempo, torna il grande caldo: attesi 35° nel weekend

«Un’importante rimonta anticiclonica africana causerà un deciso rialzo termico su molte parti d’Italia, in particolare su quelle del Nord-Ovest e sulle tirreniche ma anche al Nord-Est il caldo si farà sentire, specie nel weekend». È Federico Brescia, meteorologo di 3Bmeteo.com, a fornirci le previsioni per i prossimi giorni.

«Tra venerdì e domenica sono attese punte di 35- 36°C sulle pianure in pieno giorno, mentre la notte non si scenderà sotto ai 20°C. Dando uno sguardo al cielo invece avremo condizioni di stabilità con tanto sole sulle aree di pianura, mentre tra Prealpi e Alpi ci sarà l’occasione per acquazzoni e qualche temporale pomeridiano, in particolare tra mercoledì e venerdì. Non è escluso che le precipitazioni possano sconfinare fino al Vicentino e Trevigiano. Generalmente più stabile nel fine settimana. La ventilazione sarà debole, salvo qualche rinforzo in presenza di fenomeni temporaleschi sulle zone enunciate precedentemente. Mare poco mosso. Dalla prossima settimana i modelli intravedono un possibile cambio di scenario, con una decisa ritirata dell’anticiclone e lo spazio a correnti più fresche di origine atlantica. Ovviamente questa è ancora una tendenza che necessita di maggiori conferme».

METEO VERONA - «Nei prossimi giorni il tempo risulterà ampiamente stabile con cieli spesso sereni o velati. Possibili acquazzoni o temporali pomeridiani sui rilievi tra mercoledì e venerdì. Le temperature saranno tipicamente estive e in graduale aumento con picchi di 35°C nel weekend. Venti deboli», ha concluso il meteorologo.