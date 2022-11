Previsioni del tempo: il ritorno della pioggia è previsto per mercoledì

«Situazione di stabilità sul Veneto in questo inizio di settimana ma umide correnti occidentali faranno aumentare la nuvolosità a partire da mercoledì, per l'avanzata di una perturbazione atlantica che porterà un veloce peggioramento nel corso di giovedì». È Fabio Da Lio, meteorologo di 3BMeteo.com, a spiegarci quale clima ci attende in regione nei prossimi giorni. «Prime deboli piogge sono dunque attese dalla serata di mercoledì sul Veneto occidentale, in movimento tra la notte e la mattinata di giovedì a tutta la Regione; le precipitazioni saranno deboli o moderate, in attenuazione già nell'arco del giorno. Nevicate sui rilievi solo a quote alte. Entro venerdì si faranno strada ampie schiarite, mentre per il weekend permane un po' di incertezza; c'è infatti l'incognita che un vortice depressionario in moto retrogrado da est verso ovest possa risalire dai Balcani verso l'Italia centro-settentrionale. Ad oggi tuttavia non è ancora possibile delineare una previsione a buona attendibilità, seguiranno pertanto degli aggiornamenti».

METEO VERONA - «A Verona le nubi aumenteranno da mercoledì con qualche pioviggine: il peggioramento si concretizzerà dalla serata con precipitazioni più diffuse nella notte su giovedì, in esaurimento entro il pomeriggio. Successivo rapido miglioramento a seguire con tempo più soleggiato tra venerdì e sabato. Temperature in rialzo nei valori minimi con clima meno rigido all'alba; massime pressoché stazionarie e comprese tra 15 e 16°C», ha concluso il meteorologo.