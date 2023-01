Arriva l'inverno: temperature in calo, pioggia e possibili nevicate a bassa quota anche a Verona

«Condizioni meteo in netto peggioramento nei prossimi giorni sull'Italia e sul Veneto, complice l'affondo di una vasta saccatura colma d'aria polare che dall'Europa centro-settentrionale si spingerà sin verso la nostra Penisola; ci attendono quindi giornate invernali, con piogge, rovesci e finalmente tanta neve sulle Alpi e non solo». È Stefani Ghisu, meteorologo di 3Bmeteo.com, a fornire le previsioni del tempo per il Veneto, confermando l'arrivo del "vero" inverno, dopo il caldo anomalo dei giorni scorsi.

«Domenica - prosegue il meteorologo - caratterizzata da un progressivo peggioramento con prime deboli piogge intermittenti dal pomeriggio a partire dai settori di pianura; piogge che entro sera si estenderanno a tutta la Regione, a tratti più intense e a carattere di rovescio su Veronese, Vicentino, Trevigiano, Padovano e Veneziano. Quota neve in calo sulle Dolomiti, sin verso i 700-800 metri nella tarda sera».

«Lunedì ancora instabile e perturbato, di nuovo in particolare dalla sera quando gran parte del territorio sarà interessato da piogge e rovesci, più intensi sulle aree di pianura; peggioramento serale accompagnato dal transito di aria molto fredda in quota, che favorirà un netto calo della quota neve in corrispondenza di rovesci. Pertanto in serata oltre a nevicate diffuse sin verso i fondovalle del Cadore, non si escludono fiocchi di neve o pioggia mista a neve tra i 200-300 metri di quota sulle colline del Veronese, sul Bellunese, sul Vicentino e sull'alto Trevigiano. Previste piogge diffuse e possibili temporali su Padovano e Veneziano. Martedì un nuovo impulso di aria fredda porterà entro sera nevicate sul Bellunese e inizialmente sin verso i 200-400 metri su Veronese, Vicentino e Trevigiano; piogge tra Venezia e Padova. Quota neve in ulteriore calo nella notte successiva (mercoledì), sin verso la pianura, quando non si escludono deboli nevicate o pioggia mista a neve sulla città di Verona, Vicenza e Padova. Temperature in deciso calo in un contesto climatico invernale, sebbene non particolarmente gelido», conclude Ghisu.