Piogge moderate e abbondanti nevicate anche in collina per la Festa dell'Immacolata a Verona

«Una perturbazione atlantica è pronta ad interessare il Nord Italia durante il giorno dell’Immacolata, portando diffuso maltempo e anche il ritorno della neve a quote molto basse grazie ad un cuscino di aria fredda già preesistente sulle pianure settentrionali», è Federico Brescia, meteorologo di 3BMeteo.com, a fornirci le previsioni del Veneto per i prossimi giorni e per la festa dell'8 dicembre.

«Nella giornata di mercoledì 8 si avranno condizioni perturbate con nevicate localmente fino a quote pianeggianti. La neve si farà vedere già dal mattino su bellunese e colli euganei, fino a 150-200 metri invece sulle pedemontane e vicentino. Piogge a tratti forti altrove. Precipitazioni copiose sulle dolomiti. Tra la notte e la mattinata successiva i fiocchi potrebbero spingersi fin sulle pianure tra vicentino e trevigiano ma saranno fenomeni in esaurimento. Accumuli compresi tra 15 e 20 centimetri a Belluno e sul fondovalle della Carnia, non si esclude una spolverata anche sulla città di Vicenza. Superiori ai 20-30 centimetri gli accumuli sulle aree di montagna. Migliora nella mattinata di giovedì con schiarite ma anche delle nebbie o foschie sulle basse pianure. Temperature in calo ovunque comprese generalmente tra 1°C e 5°C in pianura, abbondantemente sotto lo zero sui rilievi. Gelate nella notte successiva laddove sarà presente la neve al suolo. Forte vento di Scirocco sulle coste in rotazione da ENE sulle pianure. Possibile acqua alta a Venezia».

METEO VERONA - «Su Verona è previsto un netto peggioramento delle condizioni meteo per la giornata dell’Immacolata con piogge moderate e abbondanti nevicate sulle aree collinari sopra i 200-300 metri che continueranno fino alla mattinata successiva. Temperature in calo comprese tra 3°C e 6°C. Vento sostenuto da Est-Nordest. Schiarite da giovedì pomeriggio».