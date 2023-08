Il caldo ha i giorni contati: temperature in calo a Verona già da sabato

«L’anticiclone africano continua a determinare giornate stabili sul Veneto, in prevalenza soleggiate e molto calde, con temperature massime che potranno localmente raggiungere i 38°C sulle zone di pianura fino a venerdì. Tuttavia questa pesante ondata di caldo ha i giorni contati». È Lorenzo Badellino, meteorologo di 3BMeteo.com, a spiegare l'evoluzione climatica attesa in Veneto nei prossimi giorni, annunciando la fine dell'ondata di calore di questi giorni.

«Entro domenica infatti l’anticiclone africano comincerà a cedere sotto la spinta del flusso perturbato atlantico, intenzionato a scendere di latitudine. Piogge e qualche temporale prenderanno forma nel corso dell’ultima giornata della settimana su Alpi e Prealpi e le temperature subiranno un ridimensionamento su tutta la regione, con valori massimi che non supereranno i 33/34°C in pianura, pur in un contesto ancora in prevalenza soleggiato. Probabile ulteriore sensibile calo delle temperature dall’inizio della prossima settimana, con temporali in intensificazione».

METEO VERONA - «Soleggiato e gran caldo fino a venerdì, con afa intensa, temperature minime sui 25-26°C e massime intorno a 37°C. Sabato ancora in prevalenza soleggiato ma con temperature in calo di qualche grado, non oltre i 33°C. Domenica sarà una giornata più nuvolosa con temperature in diminuzione più decisa e valori massimi non oltre i 29°C», ha concluso il meteorologo.