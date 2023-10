Anche in Veneto inizia l'autunno: atteso per mercoledì il ritorno delle piogge

«Dopo un lungo periodo caratterizzato da caldo anomalo e tempo oltremodo secco, ora si cambia radicalmente pagina sul Veneto così come su gran parte d'Italia». Edoardo Ferrara, meteorologo di 3BMeteo.com, ci fornisce le previsioni del tempo per i prossimi giorni, con le piogge che dovrebbero tornare a cadere sulla nostra regione.

«Sulla regione avremo diversi giorni di pioggia di vero stampo autunnale per via delle perturbazioni atlantiche, che di gran carriera raggiungeranno il Mediterraneo. Prime piogge in arrivo entro mercoledì sera a partire dalle basse pianure, si estenderanno poi ai restanti settori della regione prolungandosi a intermittenza anche nella giornata di giovedì. Tra venerdì e sabato è poi atteso il passaggio della perturbazione più intensa, con piogge e rovesci diffusi, localmente anche di forte intensità, con picchi pluviometrici anche superiori ai 50-70 millimetri su Dolomiti meridionali, Prealpi e aree pedemontane».

RISCHIO FENOMENI INTENSI - «Piogge dunque a tratti intense attese in particolare su Veronese, Bellunese e Vicentino, ma a tratti anche su Trevigiano, Padovano, Veneziano e Rodigino, sebbene qui con accumuli decrescenti man mano che ci si sposta verso Sud - prosegue Ferrara -. Le temperature saranno di chiaro stampo autunnale, con massime in genere non oltre i 16-18°C sia mercoledì che giovedì, mentre venerdì avremo un temporaneo aumento termico per via di forti venti di Scirocco che accompagneranno la perturbazione, con raffiche anche di oltre 60km/h al largo e possibile marea superiore ai 110-130 centimetri a Venezia (un primo picco over 110 è previsto in verità già giovedì). La domenica si prospetta invece più variabile con spazi soleggiati specie in pianura (salvo nebbie al mattino), mentre sui rilievi e alte pianure si potrà manifestare ancora qualche precipitazione. Seguiranno importanti aggiornamenti».