Settimana di meteo instabile in Veneto: venerdì possibili temporali forti su Veronese

«Già in avvio di settimana una perturbazione sta raggiungendo la nostra regione dando luogo ad un progressivo peggioramento con piogge e qualche rovescio entro sera soprattutto sulle Alpi». È Lorenzo Badellino, meteorologo di 3BMeteo.com, a fornirci le previsioni del tempo per quanto riguarda il Veneto e l'area scaligera.

«Verranno coinvolte le province di Verona, Padova, Vicenza e Treviso con piogge e rovesci sparsi, in misura minore anche quella di Venezia, dove in serata potrà giungere giusto qualche debole piovasco. Una pausa più soleggiata è attesa fino a mercoledì sul Veneto, con la temporanea rimonta dell’anticiclone. Ma già nella giornata di giovedì un nuovo fronte provocherà il ritorno di piogge e rovesci sparsi nelle ore pomeridiane, anche con qualche locale temporale, seppur in attenuazione in serata. Nella giornata di venerdì potrebbe essere la volta di un nuovo fronte più intenso del precedente, con possibilità di temporali anche di forte intensità e localmente accompagnati da grandine, con temperature in diminuzione. I fenomeni più intensi dovrebbero interessare in questa occasione Veronese e alto Vicentino, in misura minore Padovano, Trevigiano e Veneziano. Possibile miglioramento per il prossimo weekend, grazie al rinforzo dell’anticiclone», ha concluso il meteorologo.