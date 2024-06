Ondata di calore in arrivo sul Veneto, picchi fino a 35°: possibili temporali nel weekend

«Ondata di calore in arrivo nel corso della settimana sul Veneto: un promontorio di alta pressione infatti si va irrobustendo sull'Italia, determinando un generale rialzo delle temperature e condizioni di caldo afoso per la risalita di masse d'aria dal Nord Africa». Fabio Da Lio, meteorologo di 3BMeteo.com, ci spiega che tempo è atteso nella nostra zona nei prossimi giorni.

«Si supereranno i 30/32°C su città come Verona, Padova, Rovigo, Treviso e Vicenza, con picchi fino a 34/35°C sul Polesine tra mercoledì e venerdì. Qualche grado in meno a Belluno e Venezia, ma si potrà comunque sfiorare la soglia dei 30°C, con afa che aumenterà da giovedì sul capoluogo lagunare accentuando così il disagio fisico. La situazione tuttavia è destinata a peggiorare in vista del fine settimana, con un possibile break temporalesco atteso tra venerdì sera e sabato, quando una perturbazione atlantica in arrivo da ovest porterà acquazzoni e temporali, coinvolgendo in particolare il Veneto centro-settentrionale», ha concluso il meteorologo.