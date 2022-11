Piogge, nuvole e nebbia sul Veronese, almeno fino alla giornata di sabato

«Con il definito smantellamento dell’anticiclone sull’Europa centrale si spalancherà la porta dell’Atlantico e una serie di perturbazioni transiterà nei prossimi giorni sul Veneto». È Lorenzo Badellino, meteorologo di 3BMeteo.com, a fornirci le previsioni per i prossimi giorni sul Veneto e Verona.

«Porteranno piogge e rovesci, oltre a nevicate in alta montagna, con clima tutto sommato mite dopo l’irruzione fredda balcanica avvenuta tra la fine della scorsa settimana e l’inizio di quella in corso. Tra un fronte e l’altro si avrà comunque spazio per schiarite, anche se nelle ore notturne in pianura è attesa la formazione di banchi di nebbia. La prossima perturbazione entrerà in azione già dalle prime ore della notte di mercoledì e si attarderà fino al pomeriggio sui settori orientali della regione, seguita da schiarite. Giovedì la giornata comincerà stabile, anche se a tratti nebbiosa in pianura, ma con il passare delle ore un nuovo fronte atlantico determinerà la ripresa delle piogge entro la sera o la notte successiva a partire dai settori più occidentali, con neve sulle Alpi dai 2000 metri. Già nel corso del mattino di venerdì le prime schiarite subentreranno da ovest e ci accompagneranno fino a sera. Dalle prime ore di sabato l’ennesimo fronte nord atlantico sembra intenzionato a raggiungere il veneto, con altre piogge sparse e qualche spruzzata di neve in montagna».

METEO VERONA - «Mercoledì sarà una giornata inizialmente piovosa ma dal pomeriggio i fenomeni si esauriranno e subentreranno schiarite, più ampie la sera. Recupereranno alcuni gradi le temperature massime, oscillando intorno a 14°C. Giovedì banchi di nebbia caratterizzeranno l’inizio della giornata, diradandosi e permettendo un pomeriggio parzialmente nuvoloso, in attesa di una nuova perturbazione che in tarda serata porterà altre piogge sparse. Queste si protrarranno fino al mattino di venerdì e saranno seguite da ampie schiarite in giornata, con le temperature diurne che raggiungeranno i 15°C. Sabato possibile nuova perturbazione con piogge e temperature in calo, prima di una domenica più soleggiata», ha concluso il meteorologo.