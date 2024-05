L'anticiclone è in declino: piogge e temporali sono pronti a tornare sul Veneto

«L’anticiclone che ha favorito condizioni di stabilità fino a buona parte del weekend è in fase di declino e permette infiltrazioni di correnti umide occidentali che provocano i primi fenomeni di instabilità su tratti del Veneto in avvio di settimana, seppur alternati a schiarite». È Lorenzi Badellino, meteorologo di 3BMeteo.com, a fornirci le previsioni del tempo per i prossimi giorni, relativamente a Veneto e Verona.

«Entro la sera di martedì un impulso instabile si avvicinerà alla nostra regione, con qualche pioggia in arrivo sulle zone alpine. Mercoledì il fronte transiterà sulla nostra regione determinando un generale peggioramento con tempo diffusamente instabile sin dalle prime ore della giornata e con piogge e rovesci più frequenti tra pianure settentrionali e Alpi, localmente temporaleschi. Si prevedono fenomeni più abbondanti sulla provincia di Vicenza con accumuli pluviometrici di circa 30mm in 24 ore, circa 10mm su quella di Treviso, 5/10mm su quelle di Padova e Verona, solo 5mm su quella di Venezia. Giovedì la perturbazione sfilerà gradualmente verso est favorendo una temporanea attenuazione dei fenomeni nel corso della giornata con qualche schiarita, ma una nuova giungerà a breve distanza e provocherà una ripresa dell’instabilità con piogge e temporali anche forti entro sera, specie tra Prealpi e pianure settentrionali. Nuovi impulsi di instabilità sono attesi anche nei giorni successivi con piogge soprattutto in prossimità della aree montuose, seppur alternate a pause più asciutte con schiarite».