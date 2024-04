Peggiora il meteo in Veneto: pioggia attesa per la giornata del 1° maggio

«Le condizioni in Veneto peggioreranno gradualmente già dalla giornata di mercoledì 1° maggio, a causa dell’approfondimento di una zona depressionaria sul Mediterraneo che piloterà una perturbazione foriera di piogge sparse in intensificazione in serata». È Lorenzo Badellino, meteorologo di 3BMeteo.com, ad annunciare un peggioramento del meteo in Veneto per i prossimi giorni.

«Le temperature subiranno una certa diminuzione, raggiungendo i 23/24°C nei valori diurni. Giovedì, con il transito della depressione sul Centro-Nord Italia, la giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità, con piogge e temporali su gran parte del Veneto, più frequenti ed intensi nelle ore pomeridiane e in particolare sulle province di Verona, Vicenza e Padova, meno su quelle di Treviso e Venezia. L’ingresso di correnti un po’ più fresche che convergeranno all’interno della zona depressionaria determinerà un ulteriore calo delle temperature, previste intorno ai 17/18°C di giorno in pianura. Da venerdì la depressione sfilerà verso i Balcani e la pressione tornerà ad aumentare parzialmente, anche se la giornata risulterà molto variabile, con schiarite alternate ad annuvolamenti e qualche pioggia più probabile in prossimità dei rilievi alpini. Il weekend potrebbe essere caratterizzato da condizioni tutto sommato abbastanza stabili e temperature in aumento, anche se con la possibilità di qualche acquazzone diurno in prossimità delle zone alpine».