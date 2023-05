Previsioni del tempo in Veneto: dai monti, i temporali potrebbero arrivare in pianura per il Ponte

«L'estate non decolla a causa dell'assenza di una figura di alta pressione sul Mediterraneo, che rimane invece sede di correnti instabili». È Andrea Colombo, meteorologo di 3BMeteo.com, a fornirci le previsioni del tempo per il Veneto relative ai prossimi giorni.

«Questo scenario favorisce giornate più stabili limitatamente alle zone costiere e sulle pianure, dove il Sole - almeno fino a venerdì - sarà il protagonista e garantirà temperature comunque gradevoli e intorno ai 25-28°C. Sulle aree alpine e prealpine, invece, avremo attività temporalesca pressochè quotidiana, concentrata generalmente nelle ore pomeridiane e serali.



Ilsi appresta a proseguire su questa linea di tendenza, anzi ad oggi è probabile un'accentuazione dell'instabilità e quindi una maggior facilità di temporali non solo sui monti ma anche sulle pianure. In questa fase non sarà difficile osservare fenomeni localmente anche di forte intensità.Per tutto il periodo avremo una ventilazione modesta, generalmente debole ovunque, sia sulle coste sia sui monti; faranno eccezione solamente i temporanei rinforzi in prossimità dei temporali».