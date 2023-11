Nel weekend l'inverno batte il primo colpo: in Veneto possibili gelate notturne in pianura

«Il rafforzamento dell'Anticiclone delle Azzorre in Oceano Atlantico ha portato all'instaurazione di un regime di correnti settentrionali sull'Italia determinando un primo calo delle temperature». È Federico Buscemi, meteorologo di 3BMeteo.com, a fornirci le previsioni del tempo per i prossimi giorni, annunciando un calo delle temperature: «Nel weekend è attesa un'altra avvezione fredda, stavolta decisamente più incisiva, che porterà a una diminuzione delle temperature e a qualche sfiocchettata fino a bassa quota. Molto freddo sulle Alpi».

PREVISIONI PER IL FINE SETTIMANA - «Bel tempo fino a venerdì, ma con foschie e banchi di nebbia al mattino sulle zone di pianura. Nella notte tra venerdì e sabato – annuncia il meteorologo – irrompe l'aria fredda da Nord, con venti forti di Bora lungo le coste, prime nevicate in Cadore e rapido calo della quota neve, che nel pomeriggio potrà portarsi fino a quote collinari, con possibili fiocchi di neve fino in fondovalle sull'Agordino. Aria più secca invece in pianura, dove splenderà il sole, anche se con freddo pungente. Gelo sulle Alpi, con minime notturne abbondantemente sottozero, anche sotto i -10°C a 1500 metri di quota. Possibili gelate notturne anche in pianura, favorite dal cielo sereno. Domenica il tempo migliora su tutti i settori – conclude Buscemi – con bel tempo all'inizio della prossima settimana, ma con scenari futuri aperti a nuove possibili avvezioni fredde».