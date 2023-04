Correnti artiche in arrivo sul Veneto: temperature in calo ma le piogge scarseggiano

«Nei prossimi giorni il Veneto sarà interessato da un flusso di correnti decisamente fredde per il periodo, di diretta estrazione artica». È Edoardo Ferrara, meteorologo di 3BMeteo.com, a dirci che tempo è atteso nei prossimi giorni in regione.

«Il picco di questo "respiro invernale" sarà tra martedì, mercoledì e giovedì, quando le temperature saranno diffusamente sotto la media. Clima diurno parzialmente mitigato dal sole di aprile, ma comunque con massime che in pianura non dovrebbero superare i 13°-15°C sotto i venti di bora a tratti sostenuti su coste e Polesine. Nottetempo e all'alba le minime invece potranno crollare abbondantemente sotto lo zero su Dolomiti e Val Belluna (fino a -2°/-3°C a Feltre e Belluno, anche -7°/-9°C a 800-1000 metri sul Cadore), ma con locali gelate tardive non escluse anche in pianura, specie su Vicentino, Trevigiano e Rodigino».

PIOGGIA POCA O ASSENTE - «Al danno del freddo tardivo dei prossimi giorni, per le colture, si aggiunge la beffa dell'assenza di precipitazioni significative - spiega Ferrara -. Le piogge previste in settimana sono infatti in larga parte scarse se non del tutto assenti, a carico di occasionali brevi rovesci o temporali più probabili a ridosso delle Prealpi, pedemontane e zona Garda, mercoledì anche sulle Dolomiti (nevosi a quote medio-basse)».

INCERTEZZA PER LA PASQUA - «Probabile qualche acquazzone in più nel weekend di Pasqua, seguiti da una Pasquetta più soleggiata e asciutta, in un contesto climatico spesso ancora sotto la media del periodo. Tuttavia si tratta di una linea di tendenza che necessita ancora di molte conferme e analisi».

METEO VERONA - «Prossime ore nuvoloso con qualche fugace piovasco non escluso entro sera. Tra martedì e venerdì sole prevalente o a tratti irregolarmente nuvoloso ma senza precipitazioni degne di nota. Ulteriore calo termico con massime sui 12°-14°C, possibili invece gelate con minime fin verso 1°-2°C, anche prossime allo 0°C appena fuori città. Probabili fugaci piovaschi nel weekend, da confermare», ha concluso il meteorologo.